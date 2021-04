Numri një në radhët e PD Shkodër në këto zgjedhje parlamentare të 25 prillit, Helidon Bushati, ka zhvilluar një takim me pedagogë të Universitetit të Shkodrës.

Në këtë takim është diskutuar rreth situatës së vështirë në të cilën ndodhet arsimi i lartë ku ndërkohë pedagogët janë njohur edhe me programin e Partisë Demokratike për arsimin e lartë.

Një ndër planet e PD sipas Bushatit është rritja e rrogave të pedagogëve në 900 euro si dhe të profesorëve në 1300 euro. Gjithashtu një tjetër plan i PD është edhe investimi në arsimimin e studentëve të shkëlqyer në universitetet më të mira në botë

Ne kemi një plan. Rroga për pedagogë nga 900 euro dhe për profesorë nga 1300 euro, do të investojmë në arsimimin e studentëve të shkëlqyer në universitetet më të mira në botë, do të financojmë kostot për familje me të ardhura nën 640 mijë lekë të vjetra në muaj, do të paguajmë 10 mijë stazhe 12 mujore për studentët më të mirë dhe 36 milionë euro për dixhitalizimin.