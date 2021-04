Kandidati per deputet i PD, qarku Shkoder Helidon Bushati ka uruar festen e Pashkes! Permes nje videoje te shperndare ne “Facebook” thote se tani kemi me shume nevoje per njeri – tjetrin dhe e mira tani do te triumfoje mbi te keqen!

“Uroj nga zemra të gjithë besimtarët e krishterë, Gëzuar Pashkët!

Sot kemi nevojë për njeri-tjetrin dhe asnjëherë më shumë sesa sot e mira duhet të triumfojë mbi të keqen!”