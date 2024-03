Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën dashuria do të jetë shumë e mirë gjatë së mërkurës çiftet janë të qëndrueshme falë Venusit në një aspekt shumë të favorshëm. Mund të ketë disa shqetësime në punë, por ka ende rritje të ngadaltë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën në dashuri janë Merkuri, Venusi dhe Marsi kundër tij, mund të rikthehet shumë pavendosmëri. Kaloni kohë me ata që doni. Për sa i përket punës, mos e kompromentoni punën tuaj duke menduar se gjërat nuk do të ndryshojnë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën Hëna së shpejti do të jetë në shenjën tuaj, në dashuri është e rëndësishme që vështirësitë familjare t’i përballoni lehtë. Për sa i përket punës, jeni konfuz. Ju nuk dëshironi të ndryshoni dhe nuk duhet të ndryshoni nëse nuk ka siguri për përmirësim.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën duhet të jesh më pozitiv. Mërkuri rikthehet i favorshëm më 10 mars. Sa i përket punës, ka njohuri të mira në fundjavë. Ju pëlqen të fitoni, por keni nevojë për stimulim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën pasioni nuk do të jetë në kulmin e tij gjatë kësaj të martës në fillim të këtij muaji. Për sa i përket punës, qielli na kërkon të jemi të durueshëm, të vëmendshëm ndaj të lindurve në shenjat e Akrepit dhe Ujorit.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën periudhë e favorshme në dashuri, merre në maksimum. Për sa i përket punës, pak stres po vjen, por këto ditë ju lejojnë të zhvilloni strategji të mira për të ardhmen.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën lajme të rëndësishme ju presin në dashuri jo vetëm të mërkurën, por edhe të enjten. Të mërkurën dhe të enjten Hëna do jetë e favorshme. Për sa i përket punës, jeni të sigurt, duhet të shpresoni për diçka pozitive. Do të shihni që shumë gjëra do të përmirësohen.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën është një moment i rëndësishëm në dashuri. Megjithëse ndjen dashuri për dikë, shpesh ka debate. Për sa i përket punës, ju dëshironi diçka të re, duke mos bërë gjërat e zakonshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën ditët qendrore të javës do të jenë të rëndësishme në dashuri. Sqarohuni përpara se ta përkeqësoni situatën. Kujdes në punë, duket se është e vështirë të rikuperoni diçka. Një projekt nuk shkon ashtu siç dëshironi. Mendoni se si dhe nëse të ecni përpara. Përveshni mëngët nëse gjërat nuk shkojnë sipas planit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën është koha e duhur për të bërë plane në dashuri, lajme pozitive po vijnë. E njëjta gjë vlen edhe për punën, shfrytëzoni sa më shumë periudhën për të rikuperuar energjinë dhe terrenin e humbur. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses. Mos u zemëroni nëse gjërat nuk shkojnë sipas planit.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën në një situatë e çuditshme në dashuri, më mirë pasdite se sa në mëngjes. Sa i përket punës, nëse nuk funksionon ose është shumë e mërzitshme, mund të ndryshoni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën duhet të shfrytëzoni sa më shumë këtë ditë në dashuri dhe të mos e shtyni më zgjidhjen e problemeve. Situata pozitive midis të shtunës dhe të dielës mars. Për sa i përket punës, ka probleme me pronat dhe shitjet.