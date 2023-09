Me lot në sy e bija e policit të vrarë Afrim Bunjaku dha dhe mesazhin e saj të lamtumirës.

Heroi im babai im. Sa të vështirë e kam të shkruaj për ty babi! Ikja jote na la një plagë të madhe në zemrat tona.Babi nuk e di si jetoj pa ty, pa heroin tim. Vendin tënd në shtëpi s’e zë askush. Flijove jetën për liri! Ne e Kosova jemi krenarë për ty. Të premtoj që do të ndjek rrugën tënde. Do të kujtoj me mall dhe dhimbje. Heroi babi im!