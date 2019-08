Presidenti rus, Vladimir Putin i ka nderuar me titullin “Hero i Rusisë” dy pilotë, Damir Jusupov (Kapiteni i avionit) dhe Georgij Murzin pasi dje ata arritën të ulnin me sukses avionin A321 me 226 pasagjerë në një arë të mbjellë me misër, me të dy motorët fikur në afërsi të aeroportit “Zhukovskij” (rajoni i Moskës).

Anëtarët e tjerë të ekipit u nderuan me urdhër “Për Kurajo” për punën e tyre të shkëlqyer gjatë uljes urgjente.

Nga ulja emergjente e avionit mbetën të lënduar 55 pasagjerë.