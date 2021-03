Është hedhur shorti në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për renditjen e subjeketeve zgjedhorë në fletën e votimit. Partia Social-Demokrate e deputetit Tom Doshi do të jetë e renditur e para në fletën e votimit për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Partia Socialiste do të mbajë numrin 12 në fletën e votimit, ndërsa Partia Demokratike dhe koalicioni Aleanca për Ndryshimi do të mbajë numrin 9 në fletën e votimit. Shorti është hedhur për 12 partitë politikë, ndërkohë që në zgjedhjet e 25 prillit do të marrin pjesë edhe 5 kandidatë të pavarur, të cilët do të renditen pas subjekteve politike në Qarqet ku ato kandidojnë.

