Lagjia e Ofiçinës në fshatin Rranxa, është dëshmi e një realiteti dhe keqmenaxhimi të bashkisë Vau Dejës gjatë katër viteve. Ky ka qene reagimi i kandidatit “Bashkë Fitojmë” Zef Hila gjate takimit me banoret e kesaj lagjeje. Ai ka marre mbeshtetjen e tyre per ta votuar me 14 maj nderkohe qe ka renditur edhe prioritetet per kete zonë për katër vitet e ardhshme….

Infrastrukturën rrugore të munguar, rehabilitimin e sheshit të kësaj lagjeje por në mënyrë të veçantë zgjidhjen e transportit të fëmijëve të shkollave jane disa nga projektet e kandidatit Zef Hila per kete lagje te fshatit Rranxa.