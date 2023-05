Takimi me banorët e Barbullushit është një moment i veçantë,për kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” Zef Hila. Ato i kanë rezervuar një pritje të zjarrtë kandidatit Hila në vendlindjen e tij.

Për katër vite, ky fshat ka marrë zero investime, edhe pse është një nga zonat me të ardhurat më të mëdha për taksat e bashkisë Vau Dejës. Ndërkohë që kandidati Zef Hila në fjalën e tij u shpreh se pas 14 Majit bashkia Vau Dejës do të kthehet tek qytetarët.

Investimet në infrastrukturë, në kanalet kulluese dhe vaditëse, në arsim dhe shëndetësi do të jenë shtylla të programit pas 14 Majit