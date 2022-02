Në Kosovë hyjnë sot në fuqi masa e reja anti-COVID, të miratuara nga Qeveria të premten, me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas masave të reja, ne territorin e Kosovës do të lejohet kalimi me dy dozat e vaksinës anti-COVID, ose me një dozë vaksine dhe një test negativ PCR.

Ndërkohë mbajtja e maskës është e detyrueshme në të ambientet e mbyllura. Ndërsa ora policore nis në 00:00 deri në 5:00 të mëngjesit.

Sipas masave të miratuara, mbajtja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën, është e obligueshme në të gjitha rastet, në ambientet e mbyllura. Restorantet do të mbyllen në orën 23:00, ndërsa muzika do të lejohet deri në orën 22:00.

Nga sot do të lejohet edhe hapja e palestrave, pasi me masat që ishin në fuqi nuk u lejohej puna.