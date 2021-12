Në një kohë kur dreka e festës së Krishtlindjes bashkon pranë tryezës me ushqime të bollshme familjarë e miq, ka edhe nga ato familje të cilat nuk mund të festojnë. Pashka Fusha është 67 vjeçarja të cilën për shumë vite, festa e Krishtlindjes e gjen me tryezën bosh. Pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit të saj 10 vite më parë, e moshuara kalon e vetme çdo festë ndërkohë që vështirësitë ekonomike e pengojnë të gëzojë ditët e shënuara në calendar. Të vetmet të ardhura që ka janë shtatë mijë lek të reja nga pensioni i bashkëshortit të ndjerë.

Të ardhurat e pakta nuk i mjaftojnë as për të siguruar ilaçet tregon e moshuara.

Shtëpia në të cilën jeton prej më shumë se 20 vitesh rrezikon shembjen. 67 vjeçarja tregon se gjatë këtyre ditëve të ftohta ka gjetur strehim në shtëpinë e motrës së saj.

Ajo ka një thirrje për të gjithë ata persona të cilët mund ta ndihmojnë, pasi institucionet përgjegjëse i kanë kthyer shpinën.

Edhe kjo Krishtlindje e gjen të moshuarën Pashka Fusha me të njëjtat probleme si një vit më parë. E gjendur në vështirësi të madhe, ajo i është drejtuar Star Plus me shpresën se përmes kësaj kronike dikush mund ta ndihmojë duke i siguruar ato të mira që I mungojnë prej vitesh. Në këtë ditë të shenjtë, ajo ka vetëm një lutje, që tryeza e saj të mos mbetet pa ushqim në vitet e mbetura të pleqërisë.