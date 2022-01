Qeveria holandeze ka thënë se do të lehtësojë kufizimet e saj Covid-19, ndër më të ashprat e Evropës, nga e mërkura. Ambientet e mikpritjes holandeze, duke përfshirë baret, restorantet dhe muzetë janë mbyllur që nga 18 dhjetori në një përpjekje për të frenuar përhapjen e variantit Omicron. Por pavarësisht kufizimeve, rastet e Covid-19 kanë vazhduar të rriten me rreth 60,000 raste të regjistruara në ditë.

Kryeministri Mark Rutte tha në një konferencë për shtyp se vendi po “merrte një rrezik” në lehtësimin e kufizimeve. Zoti Rutte, i cili është përballur me thirrjet në rritje për një lehtësim të kufizimeve në javët e fundit mes vdekjeve në rënie dhe pranimeve në kujdesin intensiv, shtoi se rregullat e reja do të jenë efektive deri në 8 mars. Kafenetë, baret dhe restorantet do të lejohen të hapen deri në orën 22:00, megjithëse klientëve do t’u kërkohet të tregojnë prova të vaksinimit ose shërimit të fundit nga një infeksion koronavirusi për të fituar hyrjen raporton “BBC”.

Klubet e natës do të qëndrojnë të mbyllura dhe kapaciteti në ngjarje sportive dhe kulturore do të jetë i kufizuar në 1250 persona. Rihapja pason një valë zemërimi nga shumë punonjës të sektorit të mikpritjes, të cilët mbetën të zhgënjyer nga vendimi i qeverisë për të lejuar dyqanet, palestrat, parukierët dhe punonjëset e seksit të rifillonin biznesin në datën 15 janar, ndërsa sektori i tyre mbahej në izolim. Kafenetë në disa qytete u hapën në kundërshtim me kufizimet fundjavën e kaluar dhe dhjetëra muze dhe teatro u hapën si sallone bukurie për një ditë në shenjë proteste.

Mbështetja publike për masat e rrepta gjithashtu është zbehur vazhdimisht gjatë muajit të kaluar dhe demonstratat e mëdha kundër rregullave janë bërë më të shpeshta në Amsterdam. Kryeministri aludoi për këtë zemërim gjatë konferencës së tij për shtyp, duke u thënë gazetarëve se qeveria “po kërkonte me vetëdije kufijtë e asaj që është e mundur, për shkak të tensioneve të mëdha dhe thirrjeve për ndihmë në ditët e fundit”.

Ministri i Shëndetësisë Ernst Kuipers paralajmëroi se virusi “nuk është grip”, por tha se relaksimi i masave ishte i rëndësishëm. “Të jetosh më gjatë me masa kufizuese dëmton shëndetin dhe shoqërinë tonë,” tha ai. Pavarësisht kufizimeve të ashpra, rastet e reja me koronavirus kanë vazhduar të rriten.

Të martën, Instituti Kombëtar për Shëndetin raportoi një rekord 366,120 raste për javën e kaluar, një rritje prej 51%. Gati 90% e njerëzve në Holandë janë vaksinuar tani