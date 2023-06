DASHI

Beqarët që kanë disa kohë që janë vetëm duhet të heqin qafe mosbesimin e panevojshëm, ndërsa çiftet në krizë mund të bëjnë paqe këto ditë. Do të jetë një javë e mrekullueshme në vijim.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 10 qershor 2023), në dashuri gjërat janë kthyer në lojë prej disa javësh. Në jetën bashkëshortore, për momentin pa bllokime, java pritet të jetë e mirë, pozitive.

BINJAKËT

Java e ardhshme do të jetë e mrekullueshme. Merkuri kalimtar kërkon emocione të ndryshme nga e kaluara, prandaj mos e kufizoni dëshirën për të dashuruar. Disa projekte në çift mund të funksionojnë tani. Guximi.

GAFORRJA

Gjatë orëve në vijim disa beqarë mund të mos jenë në dispozicion të propozimeve që vijnë; Fazë e rëndësishme e dashurisë për ata që duan të kapërcejnë një krizë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 10 qershor 2023), vjen lamtumira e çdo lloj frike dhe ndrojtjeje për beqarët. Mundësia për ndryshim po vjen edhe për çiftet. Megjithatë, do të duhet një dozë e mirë guximi. Ju e keni atë, ju vetëm duhet ta hiqni atë!

VIRGJËRESHA

Java e ardhshme do të jetë një javë diskrete. Përgjegjësitë do shtohen në jetën bashkëshortore, ndërsa për beqarët dashuria në këtë periudhë nuk do jetë aq e thjeshtë.

PESHORJA

Ditë të shkëlqyera po vijnë për ju. Lëreni veten të shkoni te emocionet pozitive. Për çiftet kjo është një periudhë zgjedhjesh që lidhet me një martesë të mundshme.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 10 qershor 2023), Afërdita dhe Marsi disonant do të sjellin shumë tension tek beqarët, ndërsa çiftet do të duhet të përballen me probleme të mëdha në lidhje me punën.

SHIGJETARI

Ju pret një javë diskrete, me yjet që shpërblejnë takime të reja për ata që nuk kanë një dashuri. Përsa i përket çifteve, diçka e paqartë do të krijojë një shqetësim.

BRICJAPI

Keni një javë të mrekullueshme përpara, edhe nëse do të ketë komplikime të vogla për t’u kapërcyer nga beqarët. Çiftet do të duhet të bëjnë kujdes, sidomos të hënën.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 10 qershor 2023), java është e mirë për këtë shenjë, por beqarët do t’i kushtojnë vëmendje Venusit në kundërshtim me ju. Megjithatë, për çiftet po vjen një fazë e turbullt.

PESHQIT

Beqarët po kthehen nga një problem familjar, ndërsa çiftet duhet të përpiqen të ecin përpara edhe nëse ka pasur dyshime dhe xhelozi. Përveshni mëngët.