Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në këtë ditë mes qershori jeni veçanërisht energjik dhe me humor të mirë. Ky qëndrim pozitiv dhe i vendosur është gjithashtu ngjitës ndaj nuk përjashtohet që edhe ata që ju rrethojnë të jenë të “shkatërruar” nga e gjithë kjo.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën nuk është e shëndetshme të vazhdosh pasojat dhe tensionet, veçanërisht në çiftet ku ka një “fryrje” prej disa kohësh ose në çdo rast ndjen se gjërat nuk po shkojnë si më parë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Nëse keni probleme me partnerin tuaj, do të jetë thelbësore të qëndroni të qetë, përndryshe rrezikoni të hidhni më shumë benzinë ​​në zjarr. Më shumë se sa polemika, mendoni se sa e mençur mund të jetë të përfitoni nga mundësitë e këtij muaji dhe të hidhni hapa drejt qëllimeve të rëndësishme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në orët në vijim mund të ketë probleme të vogla dashurie, të cilat megjithatë mund të zgjidhen brenda pak ditësh, kjo varet nga qëndrimi që do të merret për ta bërë këtë dhe nga stabiliteti i çiftit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Ju po ktheheni nga një periudhë disi e stuhishme, e përbërë nga tensione dhe diskutime. Mos u shqetësoni yjet do t’ju ndihmojnë të zgjidhni këto situata të mprehta dhe t’i riktheheni të jetuarit në paqe

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën do të përjetoni emocione të përziera. Nga njëra anë, nuk është dita juaj më e mirë. Nga ana tjetër, mund të jetë më keq! Për sa i përket punës, duhet të bëni një përpjekje shtesë për të vazhduar. Për të arritur qëllimet tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën zakonisht keni tendencën të mendoni se gjithçka mbetet e qëndrueshme, por nëse doni të ndryshoni jetën tuaj, duhet të ndryshoni diçka. Mos rri në vend dhe prit. Për sa i përket punës, po hyni në një periudhë rritjeje. Jini të hapur dhe diplomatik në zgjidhjen e çdo konflikti.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën ju pret një ditë e shkëlqyer për të nisur një lidhje të re. Mund të gjeni partnerin tuaj ideal. Kur vjen puna te puna, kini besim te vetja dhe dijeni se mund të përballeni kokë më kokë çdo sfidë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nuk është e thënë që duhet të ndryshoni tërësisht jetën tuaj të punës, por ka shumë mundësi që në këtë ditë mes qershori të duhet të bisedoni me persona të caktuar që përfaqësojnë të ardhmen tuaj të punës.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Dita e ardhshme do të jetë një ditë konfirmimesh. Sa i përket dashurisë, muajin e fundit ka pasur disa keqkuptime që duket se janë harruar. Vazhdoni me kokën lart.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurë tek ju po rritet dëshira për hakmarrje e cila shoqërohet me tension të fortë sepse do të dëshironit të arrini shpejt rezultatet që aspironi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën ky nuk është një vit ku mund të kërkoni rritje apo rishikim të kontratës tuaj, ndoshta do të vijë një rikonfirmim. Kjo nuk lidhet me ndonjë mungesë tuajën, por me një situatë të përgjithshme që nuk është e thjeshtë.