Kontrollin shendetësor primar me doktorin falas. Kjo është risia e radhes që sjell “Hospital One”Shkoder, në fushen e shendetësise. Spitali I parë privat në veri të Shqiperisë, ka vendosur që ti ofrojë një mundesi të vecante të gjithë qytetareve me kontrollin shendetësor falas. Prej disa ditesh qytetaret po perfitojnë nga keto sherbime të “Hospital One”

Ata thonë se keto ekzaminime eleminuan sorollatjet dhe pagesat per kontrolle jo te domosdoshme.

Ekzamimini I pergjithshem po realizohet nga mjeket e specializuar të “Hospital One” të cilet po informojnë qytetarin per gjendjen e tyre shendetësore duke I dhenë keshillat dhe rekomandimet e duhura.

Hospital One, është në sherbim 24 ore per pacientet në Veri të Shqiperise, me një ekip të specializuar mjekesh dhe infermiereshshqiptarë dhe të huaj dhe me teknologjinë me të fundit mjekësore. Kontrollin primar falas, e perfitojnë të gjithë qytetaret.