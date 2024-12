Agron Gjekmarkaj ka reaguar lidhur me ngjarjen e djeshme ku gjatë protestës së PD, deputeti demokrat humbi ndjenjat në zonën e Pallatit me Shigjeta një nga pikat që bllokoi opozita për gati 3 orë.

Gjekmarkaj i përgjigjet në deklaratë njoftimit të policisë lidhur me incidentin me të gjatë protestës, duke e quajtur një njoftim dezinformues. Gjekmarkaj thotë se u dhunua nga policia ai dhe shoqëruesi i tij, e për pasojë humbi dhe ndjenjat.

Gjekmarkaj thotë se nuk e ka kërkuar asnjëherë viktimizimin, por është ndjerë i fyer nga deklarata zyrtare e policisë, të cilën e quan dezinformuese. Ai përshkruan momentet kur, pavarësisht identifikimit si deputet dhe nënkryetar i Kuvendit, u rrethua dhe u shty nga policia, duke e përshkruar këtë si një akt të nxitur nga urdhra politikë.

Deklarata:

Nuk do të kisha reaguar përsa ndodhi dje me mua në proteste nëse policia e shtetit nuk do me fyente se dyti me deklaratën e vet publike e dizinformuese!

Nuk e pelqej as e kerkoj viktimizimin! Madje kurrë në jeten time nuk kam kerkuar as nxitur ballafaqime fizike! Nuk kam sulmuar asnjeherë askënd! Dje thjesht jam mbrojtur. I gjindur para një makine të vogel bashkë me shoqeruesin tim, punonjes i gardes, i cili u keqtrajtua gjithashtu ndonese u tregoi edhe dokumentin identifikues, u rrethova nga një grup i madh policesh ! Ju thashe mos me prekni , jam Agron Gjekmarkaj, Nen Kryetari i Kuvendit të Republikes , deputet, pedagog Universiteti me butesi gati me humor , nuk shquhem per force fizike nuk bëj palester, ndaj bëni kujdes! Me shtynë brutalisht , me shume forcë, thyen e edhe pasqyren e vetures duke me ngritur gati në ajer mua ! Me terhoqi shoqeruesi me shumë mundim dhe një djale nga Lezha permes policeve teksa ndieja frymarrjen qe po me ngadalesohej! Sapo dola nga turma e policeve duke me terhequr te tjeret humba ndjenjat! Nuk u ndieva keq se kisha probleme me shendetin por si pasoje e veprimeve të policisë! Nuk u largova nga protesta se desha të largohem, por me detyruan, nuk u largova për të shkuar në kafe apo shtepi por në spital!

Me ka mbetur në kujtesë egersia në shikim e dy tre oficerve të policisë, zelli i tyre si dikur motit kur arrestoheshin deputet e opozites në 1946 , u dukej e padrejte që dikush guxon të protestojë kunder pushtetit të tyrë se ata e shohin pushtetin si gjënë e tyre, pse jo edhe si instrument dhune! Gjithsesi ata nuk mund të shtynin një deputet në atë menyrë pa një urdher politik!

Perfitoj nga ky rast i trishtë të falenderoj të gjithë ata që mu gjinden pranë , protestuesit , demokratet e qytetaret e Lezhes, drejtuesit dhe deputetet e PD , mjeket e spitalit ushtarak dhe ata të QSUT për ekzaminimet dhe sherbimin, falenderoj qendra miq e të njohur nga vendi e Bota per atë lum mesazhesh që kam marrë prej tyre ënde në pamundesi për tu kthyer pergjigje individualisht!

Shpreh keqardhje të thellë për të gjithë të lënduarit e të ndaluarit të cilet perpiqen per një Shqiperi më të mirë që nuk e morën vëmendjen që mora unë! Ne nuk kemi frikë!

Sot jemi në vigjilje të Krishtlindjeve ! Qofshin ato të bardha per ju dhe të gjithë shqiptaret! Të tjerat do të jenë më të mira!

Agron Gjekmarkaj

Nën Kryetar i Kuvendit të Republikës

Nën Kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë!