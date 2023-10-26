Një nga ikonat e futbollist shqiptar, mbrojtësi i njohur Hysen Zmijani ka postuar në rrjetet sociale një foto krah legjendës së futbollit Cristiano Ronaldo.

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