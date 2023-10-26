HYSEN ZMIJANI NË KRAH TË CRISTIANO RONALDOS 26/10/2023 308 Një nga ikonat e futbollist shqiptar, mbrojtësi i njohur Hysen Zmijani ka postuar në rrjetet sociale një foto krah legjendës së futbollit Cristiano Ronaldo. BOTA URAGANI ‘OTIS’ NË MEKSIKË, HUMBIN JETËN 27 PERSONA DHE 500 MIJË... 27/10/2023 ÇIFTI ITALIAN THYEN REKORD, DASMË DHE DIVORC BRENDA 24 ORËVE! 27/10/2023 BRAZILI NË PRAG TË NXJERRJES SË VAKSINËS KUNDËR VARËSISË NDAJ KOKAINËS 27/10/2023 ‘DËGJON ZËRA’, KUSH ËSHTË AUTORI I MASAKRËS NË SHBA? 26/10/2023