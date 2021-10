Një 21-vjeçar nga Britania e Madhe ka detyruar të dashurën e tij një vit më të madhe që të dalë e të lypë në rrugë. Nëse ajo nuk fitonte aq para sa ai dëshironte, i riu i quajtur Kyle Helm, e godiste barbarisht. Këtë histori e ka ndarë për mediat Nicole.

Ajo thotë se i dashuri e godiste me grushte, madje, herën e fundit kishte arritur deri aty sa e ka goditur disa herë me kaçavidë. Nicole thotë se i dashuri e ndaloi të lundronte në rrjete sociale dhe ai kishte kontroll të plotë për jetën e saj. Ditët ajo e gjente veten duke lypur në rrugë dhe shpesh nuk fitonte aq para sa duhej. Pikërisht kjo është bërë shumë herë shkak për vuajtjen e saj. Një ditë e reja vendosi t’i jepte fund gjithë kësaj dhe të denonconte të dashurin. Ky i fundit është burgosur dhe një gjykatë ka vendosur për të dënim me 4 vite burgim.