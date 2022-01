Të shtëna me armë kanë tronditur qytetin e Shkodrës mbrëmjen e sotme.

Si pasojë e të shtënave ka mbetur i plagosur Vincens Piroli nga Kurbini i cili është dërguar drejt Tranës për ndërhyrje më të specializuar.

Bëhet me dije se i plagosuri ishte në kërkim ndërkombëtar. Bëhet me dije se ai dyshohet per vrasjen e Momçillo Gjurishiqit me 4 korrik 2021 në Ulqin.

Ndërkohë policia po vijon kontrollet e shumta teksa ende nuk dihet shkaqet e kësaj ngjarjeje.