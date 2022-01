I ftohti artik do të godasë rajonin e Ballkanit dhe për pasojë edhe Shqipëria do të jetë në ndikimin e motit të kthjellët por të ftohtë në të gjithë territorin e vendit.

Sipas MeteoAlb, pritet që orët në vijim të mbeten nën dominimin e masave të ftohta artike duke diktuar mot të kthjellët por shumë të ftohtë.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -4°c deri në 12°C.

Era do të fryjë mesatare në toke dhe në det me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi veriindor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim 3 ballë.