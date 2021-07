Paraditja do të jetë me kthjellime dhe kalime te pakta vranësirash pergjatë shtrirjes Lindore. Por mesdita dhe pasditja sjellin zhvillim te vranësirave konvektive te cilat do te gjenerojnë në zonat malore reshje të përkoheshme, pasi mbrëmja rikthen motin e qendrueshëm, sipas MeteoAlb.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen në mesdite duke luhatur vlerat ditore nga 19°C deri në 40°C.

Era do të fryje me shpejtësi deri në 30 km/h nga drejtimi Perendimor -Veriperendimor duke krijuar ne det dallgëzim 2 – 3 balle.