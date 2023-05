Temperaturat globale do të rriten ndjeshëm në pesë vitet e ardhshme, duke tejkaluar rekordin e vendosur në vitin 2016, viti më i nxehtë në rekord, sipas një shkencëtari turk. Levent Kurnaz, kreu i Qendrës për Ndryshimet Klimatike dhe Studime Politike të Universitetit Bogazici në Stamboll, komentoi një raport nga Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) që nënvizonte ndikimin e ngjarjes El Nino, me rritjen e gazeve serrë, në globale. ngrohja. Kurnaz tha se çlirimi i dioksidit të karbonit dhe gazeve të tjera serrë nga qymyri, nafta dhe gazi natyror çon në një rritje të temperaturës mesatare globale dhe se kjo prirje po intensifikohet çdo vit.

Duke theksuar rëndësinë e luhatjeve të fundit të temperaturës, Kurnaz tha se efekti La Nina në Oqeanin Paqësor parandaloi që temperaturat mesatare globale të arrinin nivele rekord, ndërsa “ngjarja e mëvonshme e rëndë El Nino pas një periudhe të zgjatur trevjeçare La Nina e ka bërë pothuajse të sigurtë. se rekordet e temperaturës do të thyhen në të ardhmen e afërt.” Duke cituar parashikimet e WMO, Kurnaz vuri në dukje se midis 2023 dhe 2027, temperatura mesatare vjetore globale e sipërfaqes parashikohet të jetë më e lartë se mesatarja në periudhën 1850-1900 me 1,1 deri në 1,8 gradë Celsius. Ai paralajmëroi se një vlerë ekstreme prej 1.8 gradë Celsius, nëse realizohet, mund të përbëjë rreziqe të rënda, veçanërisht për sektorin e bujqësisë. Duke reflektuar për vitin rekord të 2016-ës, kur temperaturat mesatare globale tejkaluan mesataren e viteve 1850-1900 me 1.29 gradë Celsius, Kurnaz ia atribuoi intensitetin e saj ngjarjes së rëndë El Nino, e cila ngrohi ndjeshëm ujërat e Oqeanit Paqësor. Temperatura mesatare globale në vitin 2022 ishte mbi këtë mesatare me 1.15 gradë Celsius, kujtoi ai, duke shpjeguar se pavarësisht ndryshimeve të mëvonshme klimatike, ftohja e Oqeanit Paqësor pas ngjarjes El Nino të vitit 2016 pengoi që temperaturat mesatare globale të arrinin nivelin e 2016-ës. Kurnaz theksoi më tej një vlerësim nga WMO, duke thënë se ka shumë të ngjarë që një nga vitet midis 2023 dhe 2027 të jetë më i ngrohtë se 2016, viti më i nxehtë i regjistruar. Studimi i WMO tregon se objektivi i rritjes së temperaturës prej 1.5 gradë Celsius i Marrëveshjes së Parisit 2015 ka të ngjarë të tejkalohet në 2023-2027, tha ai. Marrëveshja e Parisit ka hyrë në fuqi në vitin 2016 dhe është miratuar nga mbi 190 palë, duke synuar të frenojë ngrohjen globale në krahasim me nivelet para-industriale në shumë nën 2, mundësisht 1.5 gradë Celsius.

Ngrohja në Polin e Veriut është mjaft e lartë në krahasim me pjesën tjetër të tokës, vuri në dukje edhe Kurnaz, duke thënë se temperaturat që do të maten në pesë vitet e ardhshme në këtë rajon pritet të jenë tre herë më të larta se rritja e temperaturës në pjesën tjetër. Toka. La Nina është një model klimatik ku temperaturat më të ftohta se mesatarja e sipërfaqes së detit ndodhin në Paqësorin tropikal, ndërsa El Nino është një fenomen klimatik që i referohet rritjes së temperaturave në rajonin ekuatorial të Paqësorit. El Nino pritet të kthehet në qershor, duke rezultuar në kushte të motit të thatë në zonat kritike të kultivimit të Amerikës Qendrore, Afrikës Jugore dhe Azisë së Largët Lindore, si dhe reshjeve të tepërta dhe përmbytjeve të mundshme në Azinë e Afër Lindjes dhe Afrikën Lindore, sipas Global Global. Raporti mbi krizat e ushqimit i publikuar nga Programi Botëror i Ushqimit në fillim të këtij muaji.