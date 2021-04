Ish-ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, reagon me një mesazh falënderimi për të gjithë ata që e kanë votuar në zgjedhjet e 25 prillit, duke bërë që ai të thyejë herësin e partisë.

Ndonëse ishte renditur në listë jo fituese, përkatësisht në vendin e 23, ku PS arriti të fitonte 18 mandate në Tiranë, Xhafaj do të jetë në parlamentin e ri, pasi ka grumbulluar një numër të madh votash. Për këtë, ish-ministri falënderon votuesit, por edhe familjen e tij, që sipas tij, ishte pjesë e kësaj beteje.

“Në pamundësi për t’ju takuar dhe përshëndetur të gjithëve në këto momente dhe me dëshirën për tu parë e përqafuar së shpejti ju them: Faleminderit! Mirënjohje pafund! Familjes sime të mrekullueshme që ishte pjesë e kësaj beteje dhe miqve tanë të shumtë që si përherë ndër vite u gjendën pranë nesh dhe na mbështetën me zemër në rrugëtimin tonë.

Shifrat tashmë publike konfirmojnë se e kam kaluar pragun minimal për të qënë deputet në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit të Shqipërisë. Së bashku me ekipin e fushatës jemi duke monitoruar përfundimin e procesit të numërimit për të respektuar çdo votë në kutitë e votimit”, shkruan Xhafaj.