Kryeministri Edi Rama në një dalje publike para qytetarëve, deklaroi se vendi ynë ia ka dalë deri më tani mrekullisht teksa përballet me pandeminë globale COVID-19.

Gjatë fjalës së tij ai theksoi se pavarësisht mërzive, askush në vendin tonë nuk po vdes për bukë, gjë që sipas tij nuk ka ndodhur në asnjë kohë për shqiptarët (as në kohën e Skëndërbeut). Mes të tjerash Rama pranoi edhe faktin se mund të ketë pasur abuzime me listat e shpërndarjes së ndihmave ekonomike, gjë që sipas tij ndodh në të gjithë botën.

“Sot jemi këtu ku jemi dhe i gjithë stresi ekonomik do të ishte shumë më i lartë se sot. Ju sot jemi të mërzitur, por mëse normale. Po askush nuk është i dëshpëruar, pasi ja kemi dalë mrekullisht. Po po, ja kemi dalë mrekullisht. Ja ku jemi shëndoshë e mirë. Kjo është shumë. Gjithçka në situatë të jashtëzakonshme. Disa nga ju shpërthejnë në sharje, akuza, mallkime, kur unë them se askush nuk ka vdekur për bukë. Kjo nuk është cinike, as e të parit gjerat nga lart dhe nga larg. Në asnjë mënyrë s’do të thotë se s’ka familje të varfra, që mezi e sigurojnë bukën e gojës, aq më tepër në këto kohe. Por ama, ndjesë për përsëritjen, por si ua ha mendja atyre që thonë “po vdes populli më bukë?”. Kishte më shumë apo më pak populli gjatë luftës nacional çlirimtare? Kishte më shumë apo më pak bukë populli pas asaj lufte, apo në vitet e fundit të komunizmit, bëhej me rracion blerja në dyqane. Kishte presh e patate me bollëk, radhë e gjatë, e kap ça të mundesh. Në periudhat më të zeza të komunizmit dhe ato të tranzicionit, askush nuk vdiq për bukë. Ne mbase s’kemi arritur të ndihmojnë të gjithë. Si gjithmonë, si kudo në botë ka pasur raste abuzive. Po të shihni, listat e publikuara, do të besoni njësoj si unë. Që kemi ngritur në këmbë operacionin më masiv të mbështetjes së njerëzve. Me pak fjalë, shëndeti mbi të gjitha dhe falë të gjithëve ju, sot mbi të gjitha, është krenaria legjitime të bilancit të kësaj përpjekje në funksion të shëndetit. Çdo njeri prej kush duhet ë dijë që bilanci i sotëm mund të përmbyset, pasi armiku i padukshëm mund të përfitojë nga gabimi që mund të bëjë dikush.”, tha Rama.