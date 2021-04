POSTIMI I PLOTE I ILIR BEQAJ

Për të gjithë ata që thonë se qeveria Rama nuk ka vëmendje ndaj Shkodrës apo se nuk ka investuar në Shkodër apo se e ka diskriminuar Shkodrën. Në vijim 98 milionë euro projekte konkrete me financim të siguruar që do të ndihmojnë zhvillimin e turizimit, do të nxisin investime private, do të rrisin mundësitë për punësim, do të shtojnë të ardhurat e familjeve dhe do të rrisin cilësinë e jetës së banorëve.

Në Shirokë përtej rikualifikimit urban (3 milionë euro) që ka përfunduar janë miratuar rreth 16 milionë euro investime ku përfshihen:

• Rikualifikimi urban i lagjes Iliria

• Rikualifikimi urban i fshatit Zogaj

• Zgjerimi i rrugës Shirokë Zogaj

• Ujësjellës dhe kanalizime për Shirokë dhe Zogaj

• Muzeu i Natyrës

• Shtigje shëtitëse për këmbësorë dhe biçikleta

• 5 mole për të lehtësuar lundrimin në lumin Buna dhe në liqen

• Dy ballkone panoramike përballë Rozafës dhe liqenit mbi Shirokë

Në Velipojë përtej rrugës Harku i Bërdicës – Velipojë (17 milionë euro) që ka përfunduar do të investohen edhe rreth 20 milionë euro ku përfshihen :

• Rruga Shëngjin – Velipojë – Lot 1 deri në Baks-Rrjoll (punimet kanë filluar)

• Nënstacioni OSHEE në Velipojë

Në Theth përveç rrugës Qafë Thore – Theth që pritet të mbarojë në qershor (rreth 3 milionë euro) të këtij viti do të investohen rreth 3 milionë euro për rikualifikimin urban të Bogës, Thethit, rehabiltimit të rrugës Theth – Ndërlysaj dhe rehabilitimit të shtigjeve për këmbësorë Theth – Valbonë dhe Theth – Lëpushë.

Në Shkodër është miratuar investimi në ujësjellësin e qytetit me vlerë 17,5 milionë euro, ndërkohë që:

• Po përfundon ujësjellësi i Laç – Vaut të Dejës me 1,2 milionë euro

• Pritet të fillojë ujësjellësi i Mjedës me 1,4 milionë euro

• Ka përfunduar ujësjellësi i Kolpikut të Sipërm me 8 milionë euro

• Po realizohet ujësjellësi i Bajzës me 3 milionë euro

Në Shkodër është miratuar investimi me vlerë 3 milionë euro për të mnështeturt trashëgiminë kulturore:

• Ndërhyrje në kalanë e Rozafës (2 milionë euro)

• Ngritja e muzeut të arteve të bukura (1 milionë euro)

Në zonën Vau i Dejës – Koman do të investohen 35 milionë euro për të nxitur turizmin ujor në liqenin e Vaut të Dejës, liqenin e Komanit dhe lumin e Shalës. Rreth 18 milionë euro është vetëm investimi për rehabilitimin e rrugës së Komanit. Programi zhvillimor përfshin muzeun e energjitikës, parkun e energjisë së rinovueshme dhe 5 mole për të lehtësuar lundrimin.

OSHEE po investon rreth 4 milionë euro për të përmirësuar furnzimin me energji elektrike në

Oblikë, Mjedë, Koplik, Bërdicë, Velipojë, Rrethina (te Vinoteka), Qytet (lagjen Mark Lula)

•

#pune #jofjale