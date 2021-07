Numri i viktimave të përmbytjeve shkatërruese që goditën Evropën Perëndimore ditët e fundit vazhdon të rritet.

Të paktën 156 kanë vdekur në Gjermani njoftoi policia këtë mëngjes në një deklaratë. Në Belgjikë, ndërkohë, vdekjet totale mbetën të pandryshuara në 27, për një total prej 183 në Evropë. Në Tokën e Rheinland-Pfalzit ka 110 vdekje kundër 98 të mëparshmit.

Për më tepër, një person vdiq në jug të vendit, i goditur gjithashtu dje nga shirat e rrëmbyeshëm. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë të gërmojnë mbeturinat në kërkim të të zhdukurve, numri i të cilëve mbetet i pamundur të vlerësohet për shkak të shembjes së linjave të komunikimit me zonat e përmbytura.

“Imazhe drithëruese”. Kështu e përcaktoi Angela Merkel, në Adenau, atë që pa në vendet e përmbytjes diten e sotme

“Falë Zotit vendi ynë mund të përballet me atë që ka ndodhur financiarisht dhe ne do ta bëjmë shumë ngushtë,” tha ajo, duke folur në Adenau me ministrin president të Rhineland-Palatinate, një nga rajonet gjermane më të prekura nga përmbytjet.

“Gjuha gjermane nuk njeh fjalë për të përcaktuar se çfarë ndodhi këtu,” shtoi Merkel.

“Ne filluam të organizohemi herët, nuk do të gjejmë pushim derisa t’i gjejmë të gjithë. Por e dimë që do të duhet të punojmë me muaj për të rindërtuar gjithçka, do të duhet shumë kohë. Isshtë një angazhim i fortë që do të na shoqërojë për një kohë e gjatë. homelandshtë atdheu im., por vështirë se mund ta njoh këto ditë “.

Kancelarja Angela Merkel në zonat e shkatërruara të Rhineland-Palatinate vizitoi Schuld, një nga vendet më të prekura nga përmbytja, e cila vrau 110 njerëz në Tokë. Kancelari ishte në zonën e përmbytur të Eifel, së bashku me guvernatorin e Rheinland-Pfalz Malu Dreyer. Në Tokë, si në atë të Nordrhein-Ëestfalen, i prekur rëndë nga katastrofa, uji po tërhiqet dhe ekipet e shpëtimit po kërkojnë të vdekur dhe të plagosur në rrënoja. Ministri i Mbrojtjes Annegret Kramp-Karrenbauer po viziton Rhein e Veriut Ëestfalen sot, sipas mediave gjermane.

Kancelarja u kthye dje nga një vizitë shtetërore në SHBA, nga ku ndoqi zhvillimet e katastrofës. Ai tashmë kishte marrë fjalën nga Uashingtoni, duke dërguar një mesazh ngushëllimi për shumë viktima të regjistruara në Gjermani, dhe duke i quajtur ngjarjet e ditëve të fundit një “katastrofë”.