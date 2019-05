Eshte inauguruar ne Spitalin Rajonal te Lezhes impianti fotovoltaik me kapacitet (88 KË), nje kontribut i qeverise Italiane. Ky projekt i realizuar nga “Indriti Sistem” një kompani kjo me qëndër në Shkoder, bën të mundur furnizimim e plotë me energji elektrike nëpërmjet panelev diellore duke mbuluar te gjitha nevojat e spitalit me energji elektrike.

Te pranishem ne inaugurimin e sistemit fotovoltaik ishin perfaqesues te larte shqiptar dhe te huaj. Ambasadori i Republikes se Italise ne Shqiperi Alberto Cutillo, Ministrja e Shendetesise dhe e Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, Charles John Broën, Nunci i ri Apostolik ne Shqiperi, Pader Antonio i cili eshte edhe mbeshtetesi kryesor i ketij projkti.

Impianti fotovoltaik i ndertuar nga “INDRITI Sistem”, do te sjelle ne Spitalin Rajonal te Lezhes energji te rinovueshme. Teknologjia dhe pjisjet e fundit nga “Indri SISTEM” jane ato qe bejne diferencen per permiresimin e sistemit te paneleve diellore. Te pranishmit e cilesuan te rendesishem investin e bere ne kete spital, ndersa falenderuat te gjithe bashkepuntoret ne realizimin e ketij invetsimi inovator qe behet per here te pare ne Spitalin e Lezhes.

Te pranishmit u njohen edhe me menyren e funksionimit te impiantit fotovoltaik ku specialistet e kompanise “Indriti Sistem” shpjeguan me me detaje mbi energjine e rinovueshme qe do ti ofrohet Spitalit Rajonal te Lezhes.

Sistemi fotovoltaik eshte nje menyre inovatore e furnizimit me energji elektrike pasi ben të mundur qe i gjithe konsumi i baneses , biznesit apo institucionit te mbulohet nga panelet diellore duke mos u shqetesuar me per faturat e energjise elektrike .