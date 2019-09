Deputetja Rudina Hajdari ka qënë sot e pranishme në shkollën e gjuhëve të huaja “Shejnaze Juka” në qytetin e Shkodrës me rastin e Ditës Europiane të Gjuhëve të Huaja. Por gjatë kohës që fliste për sfidat e vendit drejt integrimit në BE një përson nga salla është afruar duke iu drejtuar me fjalët “ti nuk e njeh Azem Hajdarin ai luftoi per te sjelle demokracine ti po sjell komunizmin , ti je shtojca Edi Rames , je turpi I Shqipërisë

Pas këtij incidenti takimet e deputetet Hajdari me nxënësit kanë vazhduar normalisht .

Në një komunikim me mediat deputetja Hajdari është shprehur se situate në

infrastrukturen e shkollave është e papershtashme , qeveria shqiptare nuk ka mbajtur premtimin për arsimin , shkollat po mbyllen cdo dite si pasoje emigrimit dhe kjo duhet ndalur