Skandali i “Pandora Papers” ka tronditur mbarë botën, teksa ka zbuluar se njerëzit më të pushtetshëm rezulton të kenë fshehur pasuritë e tyre në kompani offshore. Mes njerëzve të fuqishëm, që kanë fshehur pasuritë, del edhe një shtetas indian, i cili ka lidhje edhe me Shqipërinë. Bëhet fjalë për biznesmenin Nitin Sandesara, i cili njihet edhe si mashtrues, dhe që është cilësuar si maja e ajsbergut të një skandali gjigant financiar, e cili përfshin edhe Shqipërinë. Ndaj tij dhe vëllait tjetër ka pasur një urdhër nga gjykata e New Dehli për ekstradimin e tyre. Ata mendohen se janë ende në Shqipëri, pasi kanë edhe pasaporta shqiptare.

Shkrimi për Sandesara nga “Indian Express”

Në 2017-18, kur agjencitë hetimore ishin të zënë me hetimin e çështjeve penale kundër Nitin Sandesara dhe grupit të tij Sterling Biotech për një mashtrim të dyshuar të kredisë bankare prej mbi 2.1 miliardë dollarësh, Sandesara, i cili ishte arratisur nga India, ishte i angazhuar në mbledhjen letra me vlerë, bonove nga bankat nigeriane dhe avokatët për të ngritur një varg kompanish në Ishullin e Virgjër Britanik (BVI) për të zgjeruar biznesin e tij të naftës, shkruan Pandora Papers që ka hetuar nga artikujt e The Indian Express. “Ne e konsiderojmë Nitin Jayantilal Sandesara si financiarisht të besueshëm dhe me moral të mirë nga marrëdhëniet tona me të,” tha Union Bank of Nigeria Plc në një letër referimi të shkurtit 2018 për Fidelity Corporate Service Ltd. Një letër tjetër e marsit 2018 nga firma ligjore Nigeriane EI Alosiba & Co tha, “Ne e njohim Nitin Sandesara për 15 vjet dhe se është një nga njohjet tona më të mira dhe më të besueshme, ai kurrë nuk ka qenë i përfshirë në procedura falimentimi, penale ose të ngjashme.”

Këto letra u përdorën nga Sandesarat për të krijuar të paktën gjysmë duzine kompanish në BVI: Constant Capital and Investment Ltd; Prime Finance and Capital Alliance Ltd; Sterling Petroleum Trading Ltd; West Africa Capital Limited; Aleanca e Kapitalit Afrikan Ltd dhe Aleanca Continental Capital Ltd. Qëllimi i këtyre kompanive, sipas të dhënave, ishte të investonin në firmat e naftës dhe gazit në Francë, Nigeri, Britaninë e Madhe, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Indi. Të dhënat tregojnë se Nitin Sandesara është pronari i vetëm përfitues i këtyre firmave dhe ai ka deklaruar se fondet e futura në këto kompani janë “kursimet” e tij. Shumica e këtyre kompanive janë krijuar me një investim fillestar prej 0.5 milion USD dhe kanë një parashikim identik të të ardhurave prej 3 milionë USD në vitin e parë të operacioneve. Të dhënat e kompanisë tregojnë se West Africa Capital u krijua më 8 nëntor 2017 me Nitin Sandesara si pronare të vetme që mbante 50,000 aksione të zakonshme të një klase të vetme me një vlerë nominale prej 1 dollarë secila. Të nesërmen, Sandesara hapi një firmë tjetër të quajtur African Capital Alliance me një aksion të njëjtë. Të paktën, dy firma Constant Capital dhe Prime Finance u inkorporuan në të njëjtën ditë, 16 Mars 2018, me Sandesara që mbante 50,000 aksione prej 1 dollarë secila në këto kompani. Është interesante që të dy firmat thanë se planifikojnë të bëjnë biznes në Indi, përveç vendeve të tjera. Kjo pavarësisht nga fakti se Sandesara dhe familja e tij ishin tashmë në arrati pasi agjencitë hetimore indiane po i hetonin ata për mashtrime me bankat. Ndërsa përfshinte Constant Capital dhe Prime Finance, agjencia e ofrimit të shërbimeve korporative, Fidelity Corporate Services, i kërkoi në mënyrë të përsëritur Sandesara që të siguronte një “certifikatë të policisë nga India” për të plotësuar normat e njohjes së klientit tuaj për kompanitë e sapoformuara BVI, nëse ishin të pastër ose jo. Sandesara nuk e paraqiti këtë. Në vend të kësaj, ai transferoi Constant Capital dhe Prime Finance nga Fidelity Corporate në një ofrues të shërbimeve të korporatës Sable Trust Limited në BVI në Prill 2018. Është interesante që të gjitha këto firma të krijuara nga Sandesara midis nëntorit 2017 dhe prillit 2018 i kanë shpëtuar hetimit nga Drejtoria e Përmbarimit (ED) dhe Byroja Qendrore e Hetimit (CBI) që po hetojnë Grupin Sterling, Sandesara, vëllanë e tij, Chetan Sandesara për mashtrim i dyshuar bankar prej mbi 2.1 miliardë dollarësh. Sandesara dhe familja e tij u larguan nga India në vitin 2017 pasi biznesi i tyre u vu nën skaner. Në Shtator 2020, India shpalli Nitin dhe Chetan Sandesara dhe Dipti Sandesara si persona në kërkim, si fajtorë për krimet ekonomike. Hetimi nga agjencitë ka gjetur se vëllezërit Sandesara dyshohet se kanë devijuar huanë e marrë nga Sterling Group për qëllime jo të mandatuara, e kanë shpërndarë dhe ricikluar atë përmes një rrjeti të kompanive off-shore, ED ka pretenduar se Sandesaras përdornin emrat e punonjësve të tyre dhe në krijimin e 249 kompanive vendase dhe 96 kompanive off-shore.

Sipas ED, grupi ishte i angazhuar në tërheqjen e fondeve në formë huaje në shumën prej 600 milion $ duke shkelur kushtet e përcaktuara nga Banka Rezervë e Indisë (RBI) ndërsa sanksiononte huanë. Deri më tani agjencia ka sekuestruar asete në vlerën 1.93 miliardë dollarë për këtë çështje. ED kishte marrë në pyetje në qershor të vitit të kaluar ish -udhëheqësin e Kongresit Ahmed Patel në lidhje me çështjen kundër Sandesaras. Patel u pyet për lidhjet e tij me Sandesaras bazuar në deklaratën e një dëshmitari i cili pretendoi se ai organizoi eventet për djalin e Patel me udhëzimet e Sandesaras që paguanin për të. Aktualisht, Sandesaras thuhet se janë në Shqipëri ku thuhet se kanë marrë nënshtetësinë. Edhe pse autoritetet indiane po përpiqen t’i ekstradojnë ata, Sandesaras kanë propozuar një ofertë të njëhershme shlyerje prej 350 milionë dollarësh për huadhënësit indianë për vonesa të huasë prej 2.1 miliardë dollarësh.