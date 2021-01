TIRANË

Është infektuar me koronavirusi ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreca.

Lajmin e bën të ditur vetë ambasadori, i cili shkruan në “Twitter” se pas bërjes së testit, është konfirmuar pozitiv me Covid-19.

“Pas marrjes së testit, sot mora konfirmimin se rezultova pozitiv ndaj Covid-19. Jam mirë me shëndet, ashtu si dhe familja ime. Unë jam në vetëizolim në shtëpinë time nga ku do të vazhdoj të ndjek nga afër punën e përditshme të Delegacionit të BE në Tiranë. Mbani veten të shëndetshëm dhe qëndroni të sigurt”, shkruan ambasadori Soreca.

After taking the test, I got today confirmation that I resulted positive to COVID19. I am in good health, as is my family. I am in self-isolation in my house from where I will continue to closely follow the daily business of @EUinAlbania🇪🇺. Keep yourself healthy and stay safe!

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) January 28, 2021