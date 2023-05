INSTAT ka publikuar shifrat mbi ecurinë e inflacionit për muajin prill të këtij viti. Rritja e çmimeve është ngadalësuar sërish, duke pasur parasysh që edhe një muaj më parë patëm ulje të inflacionit. INSTAT bëri të ditur se ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit, që mat ndryshimin e çmimeve për një shportë mallrash të caktuar, në muajin prill 2023 është 4.6 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 6.2%. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Prill 2023, krahasuar me Mars 2023 është 0,03 %.

Ulja e inflacioni është ndikuar edhe nga zbritja e çmimeve të karburanteve, që është vënë re edhe në vendimet e fundit të Bordit të Transparencës. Por, çmimet e ushqimeve vijojnë të mbeten të shtrenjta, duke dhënë ndikimin kryesor në inflacion. Sipas INSTAT, Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2023, arriti 114,7 kundrejt muajit Dhjetor 2020.

Ndikimi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të indeksit të çmimeve të konsumit. Rritja vjetore e çmimeve në muajin Prill është ndikuar kryesisht nga grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike” me +3,43 pikë përqindje, pasuar nga grupi “Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë” me +0,48 pikë përqindje. Çmimet e grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me +0,44 pikë përqindje.

Çmimet e grupeve “Hotele, kafene dhe restorante” dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me +0,20 pikë përqindje secili. Çmimet e grupit “Pije alkoolike dhe duhan” me +0,19 pikë përqindje. Çmimet e grupit “Veshje dhe këpucë” me +0,14 pikë përqindje. Çmimet e grupeve “Shëndeti”, “Argëtim dhe kulturë” dhe “Shërbimi arsimor” me +0,06 pikë përqindje secili. Çmimet e grupit “Komunikimi” kanë kontribuar me +0,04 pikë përqindje. Çmimet e grupit “Transporti” me -0,71 pikë përqindje.

Ndryshimet vjetore të grupeve kryesore: Krahasuar me muajin Prill 2022, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 9,6 %, pasuar nga grupet “Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë” me 6,7 %, “Hotele, kafene dhe restorante” me 4,5 %, “Veshje dhe këpucë” me 3,9 %, “Pije alkoolike dhe duhan” me 3,8 %, “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 3,6 %, “Argëtim dhe kulturë” me 2,4 %, “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 2,3 %, “Shërbimi arsimor” me 2,1 %, “Shëndeti” me 1,4 % dhe “Komunikimi” me 1,2 %.

Nga ana tjetër çmimet e grupit “Transporti” shënoi ulje me 10,7 %. Brenda grupit të ushqimeve çmimet e nëngrupit “qumësht, djathë dhe vezë” u rritën me 15,5 %, pasuar nga nëngrupet “peshk” me 13,5 %, “mish” me 12,3 %, “zarzavate përfshirë patatet” me 10,7 %, “fruta” me 7,7 %, “bukë dhe drithra” me 5,6 %, “sheqer, reçel, mjaltë, çokollata dhe ëmbëlsira” me 4,9 %.

Ndryshimet mujore të grupeve kryesore: Krahasuar me muajin Mars 2023, çmimet e grupit “Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë” u rritën me 0,9 %, pasuar nga grupet “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 0,6 %, Pije alkoolike dhe duhan” dhe “Argëtim dhe kulturë” me 0,5 % secili, “Hotele, kafene dhe restorante” me 0,4 %, “Shëndeti” me 0,3 %, “Komunikimi” me 0,2 %, “Veshje dhe këpucë” dhe Shërbimi arsimor” me 0,1 % secili. Nga ana tjetër, çmimet e grupit “Transporti” u ulën më 1,1 %, pasuar nga grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 0,2 %.