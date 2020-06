Tri gjoba janë vendosur një ditë më parë nga Inspektoriati i Shëndetësisë në Shkodër gjatë kontrolleve të zhvilluara në subjekte të ndryshme për respektimin e protokollit të sigurisë për mbrojtjen ndaj COVID-19. Grupet e ISHSH kanë dalë në terren në të gjithë Shqipërinë duke zhvilluar 1065 kontrolle në të gjithë Shqipërinë ndërsa janë vendosur 38 gjoba ndërsa për një subjekt është pezulluar aktiviteti.

Drejtorja e Përgjithshme e Inspektoriatit Shtetëror të Shëndetësisë Vjollca Braho thotë se këto kontrolle do të vijojnë e po ashtu edhe gjobat ndaj atyre subjekteve që shkelin rregullat. Në total janë kryer mbi 67 mijë inspektime gjatë muajve të pandemisë me 205 gjoba në total ndërsa tolerance thotë drejtorja Braho do jetë zero

Një paralajmërim për vendosjen e gjobave ndaj subjekteve që nuk respektojnë protokollin e sigurisë bëri edhe drejtorja rajonale e Inspektoriatit Shtetëror të Shëndetësisë në Shkodër Arsida Tyli.

Pjesë e kontrolleve janë marketet, bar kafet, restorantet, piceritë, fast foodet, furrat e bukës, pastiçeritë, fasoneritë, call center, fabrika prodhimi, shitjet me pakicë, zyrat e pagesave të institucioneve, farmacitë, klinika dentare, berberët dhe parukeritë, taksitë dhe mjetet e transportit si dhe institucionet publike.