Instagram tani do t’u sugjerojë përdoruesve të pushojnë nga platforma nëse kalojnë shumë kohë me të, tha gjiganti i medias sociale. Lëvizja është pjesë e mjeteve të reja që po shpërndahen për të rritur sigurinë në aplikacion, i cili përfshin gjithashtu kontrollet prindërore, si caktimi i kufijve kohorë të aplikacionit për adoleshentët, që pritet të fillojë vitin e ardhshëm.

Shefi i Instagramit, Adam Mosseri tha se veçoria e re Take A Break, që filloi dje në Britaninë e Madhe, synon “të fuqizojë njerëzit të marrin vendime të informuara për mënyrën se si po e kalojnë kohën e tyre”. Funksioni do të jetë i disponueshëm për të gjithë përdoruesit, por Instagram ka folur në mënyrë specifike për inkurajimin e përdoruesve adoleshentë të Instagramit që të përfitojnë prej tij, dhe mjeti gjithashtu do t’u tregojë atyre këshilla se si të reflektojnë.

Ai do t’i mundësojë një rikujtues për të filluar sërish ”lundrimin”. Përveç kësaj, Mosseri njoftoi nxjerrjen e një veçorie të mëtejshme sigurie për përdoruesit adoleshentë, i cili çaktivizon mundësinë e njerëzve për të etiketuar ose përmendur adoleshentët që nuk i ndjekin. Kjo pason një lëvizje në fillim të këtij viti për t’i bërë llogaritë e adoleshentëve si parazgjedhje private kur ata bashkohen në Instagram, duke i ndaluar të rriturit që të mos jenë në gjendje t’u dërgojnë mesazhe të rinjve që nuk i ndjekin. Mosseri tha se gama e veçorive të reja do të “përmirësonte kuptimisht përvojën në Instagram për adoleshentët, prindërit dhe kujdestarët”.

Ai zbuloi se shërbimi po krijonte një veçori që do t’i “shtynte” përdoruesit drejt një teme tjetër nëse aplikacioni vëren se ata “kanë qëndruar në një temë për një kohë të gjatë”. Vitet e fundit, platformat e medias sociale janë kritikuar për ndikimin e tyre në shëndetin mendor dhe mirëqenien e përdoruesve, veçanërisht adoleshentëve.

“Jam krenar që platforma jonë është një vend ku adoleshentët mund të kalojnë kohë me njerëzit që u interesojnë, të eksplorojnë interesat e tyre dhe të eksplorojnë se kush janë në të vërtetë”, tha Mosseri.