Në një kohë kur në Shqipëri është hapur debati i shkrirjes të Akademisë të Studimeve Albanologjike, në Shkodër u zhvillua një takim i përbashkët mes Instituteve të Studimeve Albanologjike, Historike, të Trashëgimisë Kulturore dhe Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike Luan Përzhita shtroi disa pyetje të cilat shqetësojnë këto instituticione të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës.

Skender Asani i Agjencisë Zbatimit të Gjuhës të Shkupit në Maqedoninë e Veriut tha se kjo tentativë për të shkrirë këto institucione është edhe në shtetin ku ai jeton dhe do krijonte shumë problem aq më tepër për statusin që shqiptarët kërkojnë të kenë në Maqedoninë e Veriut.

Hysen Matoshi nga Instituti i Studimeve Albanologjike në Kosovë u shpreh se në Kosovë shkenca ende nuk trajtohet në mënyrën e duhur ndërsa përmendi edhe problemin e humbjes së arkivit në rast se nuk digjitalizohet.

Sabit Syla nga Instituti i historisë “Ali Hadri” në Prishtinë tha se ky institute ka dy projekte që kanë të bëjnë me historinë nga antikiteti deri tek lufta e UÇK-së si dhe genocidin e serbëve ndaj shqiptarëve.

Takimi mes instituteve të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut vijoi me diskutime të gjata lidhur me strategjinë afatgjatë dhe mundësinë për të mos lejuar shkrirjen e këtyre institucioneve në tentativën për t’i bashkuar me Akademinë e Shkencave, tentativë e cila po provohet edhe në Shqipëri nga kreu i Akademisë së Shkencave Skender Gjinushi.