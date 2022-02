Kjo është situata sot me personat para dhe tetraplegjik në Shkodër. Kandidatja e partisë Socialiste Majlinda Angoni u takua nga afër me këtë targetgrup duke u garantuar atyre se dyert e institucionit të bashkisë do jenë të hapura për to në çdo moment.

Paulin Mjerashaj 69 vjeç vuan prej vitesh vuan nga një sëmundje e rëndë e cila e privon të lëvizë si gjithë të tjerët. Ai shprehet tejet i irrituar pasi kryebashkiakët në gjithë këto vite as nuk kanë denjuar që ta presim për tu njohur me nevojat e para dhe tetraplegjikëve në Shkodër.

Askush nuk është kujtuar për këta persona nga bashkia ndonëse e kanë detyrim ligjor ti sigurojnë lehtësitë bazike në transport duke i lënë të vetëm të përballen me problemet e tyre.

Angoni garantoj mbështetje të pakushtëzuar dhe bashkëpunim çdo ditë për të lehtësuar sadopak dhimbjen e tyre.