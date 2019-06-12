PAK DITË MË PARË NË STAR PLUS U TRAJTUA PROBLEMATIKA E MUNGESËS SË NJË LABORATORI NE SHKODER KU MUND TË ZHVILLOHEN KONTROLLE MBI CILËSINË E PRODUKTEVE BUJQËSORE QË TREGTOHEN NË TREGJE TË NDRYSHME NË SHKODËR.
STAR PLUS, MORI INICIATIVËN PËR TË ZHVILLUAR NJË INVESTIGIM DUKE TESTUAR SA TOKSIKE JANE FRUTAT DHE PERIME TË NDRYSHME.MATJET U REALIZUAN NGA NJE PAISJE DEDEKTORI I CERTIFIKUAR NGA BASHKIMI EUROPIAN.
NA REZULTON SE PATATJA DHE BANANJA NE KAMPIONET QE MOREM DALIN ME PERQINDJE TW LARTE NITRATI TEJ NORMES SE LEJUAR
THEKSOJME SE KETO MATJE NUK JANE PERGJITHSUESE.