Takimi formal nën Presidentin e Republikës së liderëve politikë të partive që ia dolën të hyjnë në Kuvend në zgjedhjet e së dielës ka zgjatur vetëm gjysmë ore pasi procesi i urdhrave hetimor rezultoi i pafrytshëm. Kryeministër në detyrë do të marrë në detyrë kryetari i Gjykatës së Auditimit, Ioannis Sarmas , i cili do të shkojë në Pallatin Presidencial në orën 13:00 për të marrë urdhrin për formimin e qeverisë së përkohshme.

Ky zhvillim i hap rrugën nisjes informale të periudhës parazgjedhore për zgjedhjet e 25 qershorit, e cila zyrtarisht do të nisë të hënën e ardhshme pas shpërndarjes së Kuvendit, si rezultat i zgjedhjeve të 21 majit.

Njoftimi i Presidencës së Republikës

“Presidentja e Republikës Katerina Sakellaropoulou do të presë sot në orën 13:00 në Pallatin Presidencial Kryetarin e Gjykatës së Auditimit Ioannis Sarmas, me qëllim caktimin e tij, në përputhje me nenin 37 par. sek. 3 të Kushtetutës, formimi i një qeverie, me pranimin sa më të gjerë, me qëllim zhvillimin e zgjedhjeve”.

Sipas informacioneve, gjatë takimit është diskutuar për personelin e qeverisë së përkohshme pa vënë emra në tapet. Sipas të njëjtave informacione, ka pasur marrëveshje të fshehta në fytyrat e ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes, duke qenë se Turqia do të ketë një qeveri pas zgjedhjeve në fqinjin të dielën. Në informacion thuhet se në trupin diplomatik do të emërohen persona me mandat të gjatë. Shanse të mëdha për t’u emëruar ka ambasadori i përgjithshëm, Vassilis Kaskarelis, për ushtrues detyre të Ministrit të Punëve të Jashtme, ndërsa ambasadori në fuqi, Pavlos Apostolidis dhe ambasadori në fuqi, Dimitris Paraskevopoulos, janë kandidatë për Ministria e Mbrojtjes Kombëtare.

Pas përfundimit të takimit nga Pallati Presidencial, z. Mitsotakis, Velopoulos dhe Tsipras, ndërsa Dimitris Koutsoubas dhe Nikos Androulakis i ndoqën pas tyre pa bërë asnjë nga pesë deklaratat.