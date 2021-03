Linja e re e Apple duhet të mbërrijë në katër modele, me nivel më të vogël dhe ekran 120 Hz.

iPhone 13 mund të vjen në treg me një bateri më të madhe, për kënaqësinë e konsumatorëve. Kjo është një nga më të parashikimeve të fundit nga analisti Ming-Chi Kuo, i famshëm për të bërë parashikime në lidhje me Apple. Kuo gjithashtu beson se gjenerata e ardhshme do të ketë një ekran 120 Hz.

Me rritjen e mundshme të madhësisë së përbërësit, celularët e rinj të Apple duhet të jenë më të rëndë se paraardhësit. Aktualisht, modelet Pro dhe Pro Max të linjës iPhone 12 peshojnë përkatësisht 187 dhe 226 gram.

Kuo thotë se gjenerata e re duhet të sjellë katër modele dhe ekrane me të njëjtën madhësi si ato të linjës iPhone 12. Prandaj, versioni Mini prej 5.4 inç duhet të kthehet për një vit tjetër, edhe pse nuk ka gjeneruar aq shumë kërkesa.

Të katër modelet e brezit të ri duhet të sjellin një nivel të konsiderueshëm të reduktuar dhe versionet iPhone 13 Pro dhe iPhone 13 Pro Max duhet të kenë një ekran me teknologji LTPO, duke qenë më efikas në energji dhe me mbështetje për 120 Hz.

Sa i përket fotografisë, Kuo beson se stabilizimi i imazhit me zhvendosjen e sensorit i pranishëm në iPhone 12 Pro Max duhet të zgjerohet në të gjithë linjën e iPhone 13. Pritet gjithashtu që modelet Pro dhe Pro Max të arrijnë me një sensor të azhurnuar ultrawide, me hapje më e lartë se f / 1.8 dhe fokusi automatik.