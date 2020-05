Plot 100 ditë pune në luftën e COVID-19, me fazën përgatitore dhe më pas në përballjen e në frontin e parë!

Kjo është një copëz e shkëputur nga ditari i mjekut Infeksionist Tritan Kalo, ditar ky që e kanë mundësinë ta lejojmë me mijëra persona. Teksa jep mesazhe të qytetarëve që në këtë fazë lehtësuese nuk duhet që të humbasin kujdesin, ndëgjëgjësimin, Kalo, një mjek i cili ka qenë vazhdimisht kritik, nuk ka kursyer ironitë për ato që i quan “gjitholog”.

Përveç kujdesit të shtuar në respektimin e masave, për Kalon qytetarët duhet të tregohen të kujdesshëm edhe përballë “gjithologëve”, aq më tepër që tani “virusi po ngordh”.

“10.05.2020….dita e 100-të e punës në vijimësi, fillimisht asaj përgaditore dhe pas 8 Marsit 2020, ditës së konfirmimit zyrtar të 3 rasteve të para, në përballjen direkte me të sëmurët e hospitalizuar me Sars-Cov2/Covid-19….100 ditë të pa shkëputura nga njëra tjetra prej pauzave fundjavore…..Pas kontaktit që herët në mëngjes me të sëmurët vijon dita me një bisedë në sheshin para Urgjencës së Shërbimit Infektiv/Covid-1 me kolegët,

kuptohet duke respektuar distancimin fizik…puna në grup është kyçi i artë i suksesit në situata të tilla dhe jo vetëm…..Punonjësit e Rendit janë aty 24 orë rresht, që nga dita e parë dhe ata kurdoherë përkujdesen, për ruajtjen e rregullave të kuarantinimit të këtij objekti….kënaqësinë ditës ja shtoj dalja e Besnikut dhe rikthimi i tij në Shkodrën-loce….Pacient shembullor në durimin dhe forcën e tij në përballjen jo pak sfiduese me këtë sëmundje,

si dhe mjaft fisnik në mirënjohjen e shprehur ndaj përkujdesit tonë…Të shkuara mik!!!….Bashkëkombas… hapja e domozdoshme dhe graduale e vendit, rigjallëron si mendjet edhe energjitë tuaja fizike, i jep oksigjenim ekonomisë, ul papunësinë si dhe përmirson gjëndjen financiare të gjithkujt, por kjo hapje shton edhe rrezikun e kontaktit me personat ende të infektuar asimptomatik me Sars-Cov2/Covid-19….kujdes dhe vetëm kujdes…Vijoni të respektoni veten dhe ata që gjallërojnë rreth jush….Zbatoni pa asnjë hezitim këshillat tona….jeta do vijojë por në kushtet kur jo gjithshka mundet të jetë si më parë…..Ju lutem….mos u shqetsoni apo brengosuni aspak për faktin se vëreni në TV,

shtypin e shkruar apo në rrjetet shoqërore dukurinë se: mirë që Covid-19 po “ngordh” pak-nga pak, por ç’dreqin kanë këta gjithollogët analistë, që nuk po na lënë rehat???…jeta e gjithkujt ndaj është e bukur të jetohet e përballesh me vështirësitë e saj, sepse ajo është mjaft e variueshme dhe në të përjetohen si gëzimet po ashtu edhe brengosjet që e përditëshmja i ofron asaj…Me mirëkuptim dhe me mirëbesim reciprok, ne me siguri do ja dalim të fitojmë ndaj sfidës COVID-19”, shkruan Kalo.