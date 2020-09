Ish-deputeti kosovar, Milaim Zeka, ka publikuar në faqen e tij të ‘Facebook’ çmimin e testit të koronavirusit në Francë, që është vetëm 10 euro dhe bën një paralelizëm me atë që ndodh në Kosovë e Shqipëri.

Ish-deputeti shkruan se qeveritë e dy vendeve po rrjepin popullin, duke iu marrë 200 deri në 2000 euro për testet e Covid-19.

Mesazhi i ish-deputetit:

Shikoni se sa kushton testi per Covid19 ne France?

Nuk ka qeveri, njereze, kompani ne ndonje vend tjeter te botes qe luajne me tragjedine e vendit te vet, sikurse ne. Hop pandemia, rjepe popullin. Kete e kam kaluar me njerezite e familjes time gjate ketije muaj. Dhjetera kontrolle kot. Diagnoza turpi. Rentgen pas rentgeni, 100 euro seicili.

Shikoni ne France: Testi per Covid, 10 euro, ndersa recepti dy eshte rekomandimi dhe kontrolli mjekesor. Ketu te ne dhe ne Tirane, prej 200 deri ne 2000! Ani bre, meshoni, po cullak keni me shku ne ate bote. Askush nuk do ju mbeshtjelle me pare, bre…!!!