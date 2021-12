Dj Pm i larguar të premten dhe Klaudio që braktisi shtëpinë të marten ishin të ftuar në Big Brother Fan Club. Serfisti foli per eksperiencen e tij ne shtepi dhe sqaroi pozicionin e tij brenda. “Qendrova vetem 10 dite, kohe shume e shkurter dhe e bukur njekohesisht. “Mendoj se dola sa fillova te pershtatesha me banoret tamam-tamam. U penalizova qe nuk qendrova me Ilirin, po aq sa qendrova me Donaldin. “Me Ilirin na lidhin eksperiencat e ngjashme ne Itali dhe ne Rome, por nuk pendohem. Jam i kenaqur per eksperiencen time”. Me pas erdhi dhe momenti pikant.

Iva Tico ngacmoi Klaudion per porosine qe i kishte lene Einxhel qe ti shkruante Diteas, motres se Sares, qe ishte ngjitur me Klaudion dhe me Dj Pm. “Me tha t’i shkruaja, por nuk e kam bere. Por (kthen koken) pse jo te mos e bej”, tha ai me te qeshur. Dj Pm u hodh menjehere duke “mbrojtur” Ditean: “Kujdes, se jam une ketu”. E gjitha situata u kalua me te qeshura.