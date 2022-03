Ish kryeministri Sali Berisha do të mbajë nesër ‘foltoren’ e radhës me shqiptarët e Greqisë. Komisioni i Rithemelimit bën me dije se takimi do të mbahet në orën 12:00 dhe do të transmetohet live në kanalin e YouTube.

Njoftim për media!

Të nderuar kolegë, nesër më datë 20 Mars, në ora 12:00, lideri historik i Partisë Demokratike mban “Foltoren” e radhës me shqiptarët e Greqisë.

Transmetimi i Foltores do të mundësohet drejtepërdrejtë me anë të regjisë qendrore dhe kanalit zyrtar Youtube të z.Berisha.