I zbukuruar, i pakapshëm dhe i padashur, Ulva është ishulli skocez që askush nuk donte të jetonte. Por tani një blerje e komunitetit që përcakton epokën është prapa ringjalljes së saj të mirëpritur.

Në jug-perëndim, përgjatë një tingulli të mbrojtur Atlantik, shtrihet ishulli i shenjtë i Jonës, në veriperëndim të drejtpërdrejtë shtrihet një tufë ishujsh, i rrudhur midis tokës dhe detit, është një cep i harruar që ka një histori edhe më të jashtëzakonshme që pret të tregohet.

Pothuajse i humbur në pallatin e hartës, Ulva është Hebridet e Brendshme të Skocisë në më enigmatikën e saj. Këtu nuk ka makina, as dyqane, as turne, as kartolina e as udhëzues të gëzuar. Në vend të kësaj, shpërblimet janë afërsia me natyrën dhe nocionet e dëshiruara për lirinë dhe hapësirën. E megjithatë, gjatë viteve të fundit, Ulva ka filluar të evoluojë.

Tani për tani, arsyeja për të ardhur vizitorët është të vlerësojnë jetën e thjeshtë. Shtigjet e shtrembra konturojnë copat e kallajave të lajthisë vendase dhe shtëpive të lira bujqësore me dyert e tyre të hapura.

Ka limane për të notuar ose kajak në çdo cep dhe ditët janë të pakomplikuara për familjen e vetmuar të ishullit dhe dy banorët beqarë. Për të qëndruar gjatë natës, vizitorët duhet të ecin në brendësi të njërës prej dy palëve (strehimore bazë), të dyja janë një ecje dy-orëshe në perëndim përmes terrenit ku nuk dalin rrugë.

Një ndër planet më të reja te komunitetit është edhe hulumtimi i librave të vjetër vendas për të zbuluar disa nga personazhet e harruar të ishullit të cilët do të dokumentojnë ndikimin e tyre në Skoci dhe në botë në mënyrë që ky vend të marrë vëmëndjen që meriton.