ITALI/ EDHE SENATI I THOTË PO MARRËVESHJES ME SHQIPËRINË PËR EMIGRANTËT, VOTIMI SHOQËROHET ME DUARTROKITJE 15/02/2024 72 Senati Italian miratoi sot marrëveshjen me Shqipërinë për emigrantët. Marrëveshja u miratua me 93 vota pro, 61 kundër dhe asnjë abstenim. Miratimi u shoqërua dhe me duatrokitje nga maxhoranca, shkruan ANSA. BOTA TRAGJEDI NË SHBA, ISH-INXHINIERI I META-S VRET GRUAN, BINJAKËT DHE KRYEN... 15/02/2024 EDHE ME PREZENCËN E AMERIKANËVE, IZRAELI REFUZON TË VAZHDOJË NEGOCIATAT ME... 14/02/2024 STUDIM: 80% E PACIENTËVE GËNJEJNË MJEKËT 14/02/2024 PËRMBYTJE NË ANTALIA TË TURQISË, MBYLLEN SHKOLLAT, RAPORTOHET NJË I VDEKUR 14/02/2024