Senati Italian miratoi sot marrëveshjen me Shqipërinë për emigrantët. Marrëveshja u miratua me 93 vota pro, 61 kundër dhe asnjë abstenim.

Miratimi u shoqërua dhe me duatrokitje nga maxhoranca, shkruan ANSA.

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