Mbërritjet e emigrantëve nga deti u dyfishuan në shtatë muajt e parë të vitit 2023 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të publikuara të mërkurën. Italia pati 101,386 mbërritje nga janari në korrik, krahasuar me 48.940 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, një rritje prej pak më shumë se 107%, thanë nga ministria. Ky ishte një përditësim mbi shifrat e publikuara të martën, të cilat thanë se Italia regjistroi 89,158 mbërritje në brigjet e saj jugore nga janari në korrik, krahasuar me 41,435 në 2022, një rritje prej 115.18%.

Sipas raportit të së martës, në shtatë muajt e parë të vitit, vendi kryesor i nisjes për në Itali ishte Tunizia, raporton ANSA. Në të njëjtën periudhë të vitit 2022, vendi kryesor i nisjes ishte Libia. 2023 ka parë gjithashtu një rritje të numrit të mbërritjeve pas ngjarjeve të kërkim-shpëtimit, sipas ministrisë.

Në periudhën janar-korrik 64,764 emigrantë dhe refugjatë – 72,64% e totalit të mbërritjeve detare – u zbarkuan në Itali pas një shpëtimi në det, krahasuar me 19,171 – 43,27% të totalit – në të njëjtën periudhë të vitit 2022. Numri i kërkesave për azil gjithashtu u rrit me 70.59% në 72,460, sipas ministrisë. Rreth 2,561 njerëz u riatdhesuan pas një rezultati negativ në kërkesën e tyre për azil, 28.05% më shumë se të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.