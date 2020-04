Një tjetër dekret e një tjetër paketë ekonomike nga qeveria italiane për të përballuar pandeminë e koronavirusit që ka shkaktuar mijëra të vdekur në Itali dhe ka mbyllur prej 2 muajsh çdo gjë.

Dekreti i ri që sjell një paketë prej 70 miliardë eurosh pritet të miratohet në fund të muajit dhe iu vjen në ndihmë bizneseve, punëtorëve, familjeve etj.

30 miliardë euro do të jenë për likuiditet për kompanitë, ndërsa rritet pagesa për bizneset e mbyllura, nga 600 në 800 euro për 2 muaj.

Dekreti i ri vjen në fund të muajit

Zgjaten afatet për dekretin e ri të ndihmës dhe ndërhyrjet për të mbështetur ekonominë, në krizë pas bllokimeve për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kështu, dekreti i ri për ndihmë për familjet, bizneset dhe punëtorët shtyhet në fund të javës tjetër, pak para 25 prillit.

Por do të jetë një dekret gjigand prej rreth 70 miliardësh, nga të cilat 30 për të garantuar likuiditet për kompanitë (rreth 25 deri për garanci për kredi për ndërmarrje të mëdha dhe 5 për Fondin për PMI), dhe pjesa tjetër në masa të tjera, duke filluar nga 15 miliardët e nevojshëm për të zgjatur asistencën nga 5-6 javë.

Ndërhyrje të reja për 70 miliardë euro, masat

Ndihma për familjet: katër ose pesë javë të tjera pushim; shtesa për të vetëpunësuarit, profesionistët dhe kuzhinierët që do të rritet nga 600 në 800 euro; një mini bonus për punëtorët shtëpiak dhe dadot, të moduluar sipas orarit të punës (me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme); zgjatja e lejes prindërore dhe kuponit për fëmijë; të ardhura urgjente për familjet pa të ardhura nga puna dhe pensione, ose mbështetje tjetër publike.

Këto janë hipotezat në tryezë në funksion të dekretit në mbështetje të ekonomisë i cili do të lancohet në fund të këtij muaji dhe siç u përmend mund të ketë një forcë zjarri prej 70 miliardë, përfshirë 30 të nevojshme për financimin e fondeve të garancisë parashikuar me dekretin e likuiditetit (i cili aktualisht ka vetëm 2.7 miliardë).

Bonusi për fëmijët

Për familjen, përveç zgjatjes së lejes prindërore ose përndryshe kuponit për të paguar dadon, mund të ketë një shpërblim një herë për fëmijët deri në 14 vjeç të përcaktuar në të ardhura. Vendosja e një shpërblimi për familjet që do të bëjnë pushimet e tyre në Itali është gjithashtu e mundshme: mund të arrijë deri në maksimum 325 euro, gjithashtu në funksion të të ardhurave (deri në 26 mijë euro).

Të ardhura emergjente dhe ndihmë për punëtorët dhe kujdestarët

Në synimet e ekzekutivit dhe Ministrisë së Ekonomisë, dekreti duhet të garantojë burime për rreth 1 miliardë e gjysmë në të ardhurat e urgjencës dhe në veçanti një shpërblim midis 200 dhe 400 eurove për punëtorët vendas (punëtorët shtëpiak, kujdestarët) të parapërcaktuar sipas orarit të punës (me kohë të plotë ose të pjesshme).

Bonusi 325 për pushime në Itali

Për më tepër, mbështetja indirekte për turizmin duhet të dalë në dritë, në formën e një bonusi (ndoshta një lehtësim tatimor) prej 325 € për familjet që vendosin të kalojnë pushimet e tyre në Itali. Do të jetë e vlefshme për qëndrimin të paktën 3 net, gjithmonë me shpresën se vera do të jetë pa mbyllje totale.

Konfirmohet edhe shtesa nga 600 në 800 euro e bonusit për të vetëpunësuarit, profesionistë dhe kuzhinierë. Jo vetëm kaq, ndryshe nga ai i mëparshmi, ai do të sigurohet për dy muaj: Prill dhe gjithashtu majin, me kusht që biznesi të jetë i mbyllur.

Ndërkohë, të shtunën, INPS njoftoi se kishte paguar 3.1 milionë bonuse prej 600 eurosh dhe 750 mijë të tjera janë në proces.

Ndalohen sekuestrimet

Nga ana fiskale, duhet të ketë një pezullim të sekuestrimeve për ata që nuk kanë përmbushur faturat e taksave dhe është diskutuar gjithashtu shtyrja e pagesës së verifikimit të deklaratave tatimore nga Agjencia e të Ardhurave.

Pagesa e taksave dhe e kontributeve, përfshirë taksën e sheqerit dhe plastikës, do të shtyhet edhe një herë; parashikohet zgjatja e kredisë tatimore për qiratë tregtare në hotele dhe restorante.

Ndihmat e reja për bizneset (bare, restorante dhe dyqane)

Ende në diskutim hipotezat e ndryshme të kompensimit për mikro-ndërmarrjet (dyqanet, baret, restorantet) ende të detyruara të mbyllen me masa qeveritare. Për ata që nuk kanë pasur kredinë e taksës 60% mbi qiranë, të vendosur me dekretin Cura Italia, do të vijë zgjatja e kësaj mase (përfshirë skedat).

Ndihma për Rajonet, autoritetet lokale dhe shëndetësinë

Paketa e ndihmës së re për Rajonet dhe organet lokale është gjithashtu e konsiderueshme: rreth 5 miliardë, nga të cilat 3-3.5 për komunat dhe provincat. Do të ketë edhe 3 miliardë të tjerë për shëndetin dhe mbrojtjen civile që do të shërbejnë, ndër të tjera, për të punësuar 5 mijë infermierë për kujdesin në shtëpi.

Efektet në financat publike dhe rritja e deficitit

Për të financuar të gjitha këto masa, qeveria do t’i kërkojë Parlamentit javën e ardhshme të aprovojë një rritje të re të deficitit prej rreth 2 pikave të PBB-së (36-37 miliardë).

30 miliardë të tjerë do të përdoren për likuiditet, një front në të cilin, presidenti i ABI, Antonio Patuelli siguron, bankat janë plotësisht të përkushtuara: “Shuajnë zjarrin dhe askush nuk falënderon, bëjnë një superpunë dhe kritikohen paraprakisht”.

Të enjten më 23 prill, Kryeministri Giuseppe Conte do të marrë pjesë në Këshillin Evropian, i cili do të vendosë për burime të reja për të luftuar krizën ekonomike (Mes dhe Fondi i Rimëkëmbjes), i cili, megjithatë, nuk do të jetë tashmë i përdorshëm për dekretin tjetër, të cilin Këshilli i Ministrave duhet ta miratojë disa ditë më vonë.