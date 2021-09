Të gjithë punëtorëve në Itali në sektorin publik dhe privat do t’u kërkohet të kenë një leje jeshile shëndetësore që dëshmon se një person është vaksinuar me të paktën një dozë të coronavirusit, është shëruar kohët e fundit ose është negativ. Lajmi është bërë me dije nga Ministrja e Çështjeve Rajonale, Mariastella Gelmini.

Italia kështu mund të bëhet vendi i parë evropian në të cilin kalimi i COVID-19 do të jetë i detyrueshëm për të gjithë punëtorët. Italia vendosi të ndërmarrë këtë hap në mënyrë që të detyrojë më shumë njerëz të vaksinohen dhe të shtypin përhapjen e infeksionit.

Disa vende evropiane përdorin certifikatën e shëndetit për aktivitetet rekreative dhe udhëtimet, por asnjëra nuk e ka deklaruar atë të detyrueshme për të gjithë punëtorët në sektorin publik ose privat.