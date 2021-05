Nga gjysma e dytë e majit, Italia do të rihapet për turistët, tha kryeministri italian Mario Draghi, duke njoftuar se do të jetë e mundur të udhëtohet anembanë vendit me një “pasaportë të gjelbër kombëtare”.

“Malet tona, plazhet, qytetet, po hapen sërish dhe nuk kam dyshim se turizmi do të rishfaqet më i fortë se më parë”, konfirmon Draghi.

“Ka ardhur koha të rezervoni pushimet tuaja në Itali. Presim me padurim t’ju mikpresim sërish”, bëri thirrje ai për pjesën tjetër të botës.

Pas rikthimit të zonave të verdha dhe hapjes së kinemave, teatrove, muzeve, si edhe shërbimit në restorante në darkë jashtë, qeveria ka vazhduar me strategjinë e saj të rihapjes, e vetëdijshme se turizmi është një nga çelësat për të rimëkëmbur vendin.

Sipas kryeministrit, të gjithë italianët do të mund të udhëtojnë në rajonet portokalli ose të kuqe me një pasaportë të gjelbër kombëtare, në pritje të hyrjes në fuqi të asaj europiane, e planifikuar për në mes të qershorit.

Synimi i kësaj pasaporte të gjelbër europiane është t’u ofrojë atyre që duan të vijnë në Itali “rregulla të qarta dhe të thjeshta” për të garantuar siguri maksimale.