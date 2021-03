Për miliona qytetarë të Italisë, nga kjo e hënë ka nisur përsëri një bllokim i rreptë. Qeveria e Romës pritet të nisë një plan ambicioz vaksinimi.

Për shkak të numrit në rritje të infeksioneve nga Covid një pjesë e madhe e rajoneve në Itali do të rimbyllen duke filluar nga sot.

Gjysma e vendit shkon në zonën e kuqe ( Roma, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, Trento ) dhe gjysma në zonën portokalli ( Bazilikata nga nesër, sot është e kuqe . Bolzano, Tuscany, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria dhe Valle d’Aosta ). Sardenja mbetet në grupin e bardhë .

Masat u publikuan dje nga qeveria. Në zonat e kuqe do të mbyllen të gjitha shkollat ​​dhe qendrat ditore si dhe dyqanet. Restorantet lejohen të ofrojnë vetëm ushqime me porosi. Liria e lëvizjes brenda rajonit kufizohet rreptësisht. Njerëzit lejohet të dalin nga shtëpia vetëm për nevoja të domosdoshme, me përjashtim të atyre që u duhet të shkojnë punë ose kanë raste urgjente.

Vizitat tek të afërmit dhe miqtë

Në zonat portokalli “vizitat lejohen vetëm një herë në ditë , në një shtëpi private të banuar në të njëjtën komunë, midis orës 5:00 dhe 22:00, për një maksimum prej dy personash (fëmijët nën 14 vjeç nuk llogariten)”. Nëse jetoni në një komunë që ka deri në 5,000 banorë, ju mund të lëvizni “midis orës 5:00 dhe 22:00 brenda 30 km por pa shkuar në kryeqytetet e provincave”. Në zonat e kuqe, vizitat te të afërmit dhe miqtë janë të ndaluara.

Përjashtim për Pashkët

Më 3, 4 dhe 5 Prill 2021 e gjithë Italia do të jetë zonë e kuqe por “do të lejohet, një herë në ditë vizitat në një shtëpi tjetër private në të njëjtin rajon, midis orës 5:00 dhe 22:00, për një maksimum prej dy personash dhe me fëmijë nën moshën 14 vjeç, përveç atyre që jetojnë në shtëpinë që do të vizitohet”.

Roma shpall planin ambicioz të vaksinimit

Roma do ta fitojë luftën kundër pandemisë jo vetëm me kufizime por edhe me një fushatë të përmirësuar vaksinimi. Planifikohet që deri në shtator të imunizohen kundër virusit korona të paktën 80 përqind e popullsisë.

Ky është qëllimi i planit kombëtar të vaksinimit të shpallur nga qeveria. Për realizuar atë duhet që të vaksinohen të paktën 500,000 vetë në ditë, pra rreth tri herë më shumë sesa ishin vaksinuar në ditë deri tani (170,000).