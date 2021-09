Italia ka bërë me dije se qytetarët e punësuar e kanë vaksinimin të detyrueshëm dhe do të ketë pezullime nga puna për ata që refuzojnë. E njëjta gjë vlen edhe për pjesën e moshuar të shoqërisë, në një njoftim nga Koordinimi i shoqatave për mbrojtjen e mjedisit Presidenti Carlo Rienzi tha se do të ketë ndërprerje të pensionit për të moshuarit që nuk marrin dozat e vaksinës.

“Në fakt, ekzekutivi ka prezantuar detyrimin e vaksinimit për punëtorët, duke parashikuar pezullimin e pagave për ata që nuk vaksinohen.

I njëjti parim tani duhet të zbatohet si për ata që marrin të ardhura nga shtetësia ashtu edhe për pensionistët, duke vendosur pezullimin e subvencionit të kërkuar nga Lëvizja Pesë Yje për ata që kanë të drejtë të cilët nuk janë të vaksinuar dhe pezullimin e pensionit për ata të moshuar që refuzojnë vaksinimi “, përfundon Presidenti

Specifikojmë se pensioni është një e drejtë e përllogaritur duke paguar kontribute ndër vite dhe për këtë arsye jashtëzakonisht personale.

Por ajo që duket e çuditshme është fakti që shoqata megjithatë tha se ishte “kundër shkarkimit të atyre që punojnë”, kur diskutonte kërkesën e detyrueshme në shkolla, deri në fillimin e një koleksioni nënshkrimesh për pjesëmarrje në një apel kolektiv.