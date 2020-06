Rreth dy e treta e gjermanëve janë gati të vaksinohen kundër koronavirusit të ri, ndërsa francezët janë më hezituesit ndaj një vaksine fillestare.

Këto rezultate u publikuan të premten si pjesë e një sondazhi me 1 mijë persona në vendet e G-7-ës, në Britani, Kanada, Francë, Gjermani, Itali, Japoni dhe SHBA.

Në Francë, vetëm 58 për qind e njerëzve të pyetur thonë se i besojnë vaksinës anti-Covid, përqindje kjo më e ulëta mes 7 ekonomive më të avancuara të botës.

Në Gjermani 67 për qind e të intervistuarve thonë se duan të vaksinohen, ndërsa më të predispozuarit janë italianët dhe britanikët, përkatësisht me 74 dhe 78 për qind.

Qëndrimet kundër vaksinave, francezët i shprehin edhe për sa i përket vaksinimit të fëmijëve.

Vetëm 56 për qind e njerëzve në Francë thonë se “pa dyshim” apo “ndoshta” do i vaksinojnë djemtë dhe vajzat e tyre, kjo përqindje arrin në 64 në Gjermani, 73 në Japoni dhe 74 në Britaninë e Madhe.

Në treg aktualisht nuk ka një vaksinë për publikun kundër koronavirusit, por shkencëtarët po garojnë me njëri-tjetrin për ta krijuar.

Një Samit Global për Vaksinat të enjten zgjati 3 orë e gjysmë dhe arriti të mbledhë 8,8 miliardë dollarë për financimin e vaksinave kundër sëmundjeve infektive në vendet e varfra.

Samitin e drejtoi kryeministri britanik, Boris Xhonson, ndërsa në të morën pjesë në mënyrë virtuale më shumë se 50 krerë shtetesh dhe qeveritarë.

Filantropi amerikan, Bill Gates, i cili gjithashtu dhuroi 1,6 miliardë dollarë për programet e imunizimit të popullatave, tha se një vaksinë antikovid mund të jetë gati brenda vitit të ardhshëm.

“Ka kaq shumë përpjekje, dhe kjo do të thotë se edhe shkalla e suksesit do të jetë e lartë. Në rastin më të mirë mund të kemi diçka para fundvitit, por me shumë gjasë më 2021-in. Izolimi shkakton dëme të mëdha ekonomike ndaj na duhet vërtet vaksina, pasi vetëm ajo do na lejojë t’i kthehemi normalitetit.”

Në botë, numri i të infektuarve me Covid-19 është rritur mbi 6,6 milionë, ndërsa më shumë se 390 mijë persona nuk i kanë mbijetuar dot sëmundjes.